Demi‐finaliste à l’United Cup grâce notam­ment aux belles perfor­mances de Zizou, la Belgique revit une très belle époque. Cette quali­fi­ca­tion est donc logi­que­ment une belle satis­fac­tion pour le leader belge.

« Je suis telle­ment heureux pour moi‐même et pour l’équipe. Je n’ai pas réalisé tout de suite que nous sommes dans le Top 4, ce qui est assez fou. On l’a fait en Coupe Davis, Top 4, et main­te­nant avec le format mixte. La Belgique devient petit à petit un grand pays. Nous sommes petits, mais nous commen­çons à signer de grandes performances. »