Demi‐finaliste à l’United Cup grâce notamment aux belles performances de Zizou, la Belgique revit une très belle époque. Cette qualification est donc logiquement une belle satisfaction pour le leader belge.
« Je suis tellement heureux pour moi‐même et pour l’équipe. Je n’ai pas réalisé tout de suite que nous sommes dans le Top 4, ce qui est assez fou. On l’a fait en Coupe Davis, Top 4, et maintenant avec le format mixte. La Belgique devient petit à petit un grand pays. Nous sommes petits, mais nous commençons à signer de grandes performances. »
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 17:45