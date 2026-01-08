AccueilUnited CupZizou Bergs : "La Belgique devient petit à petit un grand pays...
United Cup

Zizou Bergs : « La Belgique devient petit à petit un grand pays de tennis »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

98

Demi‐finaliste à l’United Cup grâce notam­ment aux belles perfor­mances de Zizou, la Belgique revit une très belle époque. Cette quali­fi­ca­tion est donc logi­que­ment une belle satis­fac­tion pour le leader belge.

« Je suis telle­ment heureux pour moi‐même et pour l’équipe. Je n’ai pas réalisé tout de suite que nous sommes dans le Top 4, ce qui est assez fou. On l’a fait en Coupe Davis, Top 4, et main­te­nant avec le format mixte. La Belgique devient petit à petit un grand pays. Nous sommes petits, mais nous commen­çons à signer de grandes performances. »

Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 17:45

Article précédent
L’aveu de Carlos Alcaraz : « On veut toujours ce qu’on n’a pas. Alors si parfois, je pouvais faire ça… »
Article suivant
L’ATP favo­rise encore les stars.…

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.