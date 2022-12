Battu en deux manches par le joueur tchèque Jiri Lehecka, seule­ment 81e mondial, en deux manches : 6–4, 6–2, l’Allemand sait que le chemin va être très long avant de retrouver son meilleur niveau.

« Il est évident que mon tennis est loin d’être là où je le voudrais, mais je consi­dère que c’est normal car sept mois sans compé­ti­tion, c’est trop long. Physiquement, je remarque que je me fatigue beau­coup plus vite que d’ha­bi­tude et je vais devoir m’y habi­tuer et améliorer cet aspect si je veux être compé­titif. Je sais que cela est liée à mon inac­ti­vité, donc je dois me mettre au travail et être patient pour revenir de la meilleure façon possible le plus tôt possible »