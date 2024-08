Lors de son média day, Frances Tiafoe a été invité à revenir sur la perfor­mance réalisé par Novak Djokovic aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Comme à son habi­tude, l’Américain a préféré faire de l’humour. »

« Je sais à quel point il voulait ce titre, c’est certain. C’était un effort incroyable, un effort incroyable. Il faut lui tirer son chapeau. Vous savez, en termes de statis­tiques, je pense qu’il est le plus grand joueur de tous les temps depuis un certain temps et il vient de le confirmer. C’est fou. Il a 45 ans et il gagne encore tous les tour­nois. C’est vrai­ment bien de voir ce qu’il fait. (Rires). Mais, oui, je veux dire, c’est un effort énorme, et je sais que cela signifie beau­coup pour lui et pour le pays, alors féli­ci­ta­tions à lui »