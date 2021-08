Stefanos Tsitsipas devient le spécia­liste des longues pauses toilettes…Et il en agace plus d’un. Andy Murray, déjà furieux sur le court, a fustigé l’at­ti­tude du Grec en confé­rence de presse. Ce dernier passait juste après et lui a répondu.

« Je ne pense pas avoir enfreint les règles. S’il a quelque chose à me dire, nous devons en parler tous les deux. Je ne sais pas comment se sent mon adver­saire quand je suis sur le terrain en train de jouer. Ce n’est pas vrai­ment ma prio­rité. Tant que je respecte les règles et que je m’en tiens à ce que l’ATP consi­dère comme équi­table, tout va bien. Je n’ai rien contre lui. Absolument rien », a assuré le numéro 3 mondial.

Et les 8 minutes pour une pause toilette ?

« C’est le temps qu’il me faut pour me changer et pour revenir sur le court, cela prend un peu de temps. Je ne sais pas quelle est la règle à ce sujet, s’il y en a une. Mais pour autant que je sache, vous avez le droit de faire deux pauses toilettes pour vous changer dans un match en cinq sets, et une dans un match en trois sets. J’ai suivi cette règle pendant toute ma carrière. Je n’ai jamais enfreint aucune règle, donc je ne vois pas pour­quoi cela pose­rait problème de toute façon. »