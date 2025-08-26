La joueuse américaine a vécu un cauchemar face à la Mexicaine Renata Zarazúa. Incapable de mettre la balle dans le court, Madison a accumulé les fautes directes (99). Elle s’incline donc en trois sets (6−7, 7–5, 7–6) alors qu’elle espérait beaucoup plus.
« Dès le début, il était clair que je ne jouais pas bien du tout. J’ai l’impression que, pour la première fois depuis longtemps, mes nerfs ont pris le dessus et m’ont paralysé. J’étais lente, je ne lisais pas le jeu et j’ai pris de très mauvaises décisions. J’avais tellement envie de bien faire dans ce tournoi que cela s’est avéré contre‐productif et m’a empêché de gérer le stress qui accompagne un premier tour en Grand Chelem. C’était vraiment horrible »
