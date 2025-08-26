La joueuse améri­caine a vécu un cauchemar face à la Mexicaine Renata Zarazúa. Incapable de mettre la balle dans le court, Madison a accu­mulé les fautes directes (99). Elle s’in­cline donc en trois sets (6−7, 7–5, 7–6) alors qu’elle espé­rait beau­coup plus.

« Dès le début, il était clair que je ne jouais pas bien du tout. J’ai l’im­pres­sion que, pour la première fois depuis long­temps, mes nerfs ont pris le dessus et m’ont para­lysé. J’étais lente, je ne lisais pas le jeu et j’ai pris de très mauvaises déci­sions. J’avais telle­ment envie de bien faire dans ce tournoi que cela s’est avéré contre‐productif et m’a empêché de gérer le stress qui accom­pagne un premier tour en Grand Chelem. C’était vrai­ment horrible »