AccueilUS Open88 fautes directes, Madison Keys est dévastée : "C'était horrible"
US Open

88 fautes directes, Madison Keys est dévastée : « C’était horrible »

Antoine Touchard
Par Antoine Touchard

-

34

La joueuse améri­caine a vécu un cauchemar face à la Mexicaine Renata Zarazúa. Incapable de mettre la balle dans le court, Madison a accu­mulé les fautes directes (99). Elle s’in­cline donc en trois sets (6−7, 7–5, 7–6) alors qu’elle espé­rait beau­coup plus.

« Dès le début, il était clair que je ne jouais pas bien du tout. J’ai l’im­pres­sion que, pour la première fois depuis long­temps, mes nerfs ont pris le dessus et m’ont para­lysé. J’étais lente, je ne lisais pas le jeu et j’ai pris de très mauvaises déci­sions. J’avais telle­ment envie de bien faire dans ce tournoi que cela s’est avéré contre‐productif et m’a empêché de gérer le stress qui accom­pagne un premier tour en Grand Chelem. C’était vrai­ment horrible »

Publié le mardi 26 août 2025 à 10:52

Article précédent
Carlos Alcaraz : « Tiafoe est juste un menteur »
Article suivant
Cilic sur Alcaraz : « Personne ne m’a autant impres­sionné que lui durant toute ma carrière »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.