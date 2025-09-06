On pensait à juste titre que l’on allait assister à du grand spectacle, cela a été finalement le cas que lors de l’épilogue d’un match d’abord sans véritable saveur jusqu’à ce qu’Aryna plante un smash dans le filet alors qu’elle devait s’offrir une balle de titre.
Malgré ce contre‐temps fâcheux, la Biélorusse qui aurait pu « sombrer » mentalement restait dans sa bulle et s’offrait le droit de jouer un tie‐break. Le public avait beau pousser sa compatriote, la numéro mondiale dominatrice depuis plus d’une heure et demi ne changeait pas d’attitude et traçait sa route sans trembler (7−3).
Aryna Sabalenka s'offre Anisimova (6−3, 7–6) et remporte l'US Open pour la deuxième année d'affilée, son quatrième titre du Grand Chelem !
L’#USOpen, c’est en exclusivité sur Eurosport #HomeOfTennis pic.twitter.com/mqrKJc3SXn
Elle bouclait donc ce duel avec autorité (6−3, 7–6 (3) remportant son 4ème en Grand Chelem, le 2ème à New‐York, le premier en 2025. Ce titre couronne donc une saison plus que réussie. Aryna avait expliqué avant ce duel que sa défaite à Paris face à Gauff lui avait servi de leçon, elle l’a donc confirmé tranquillement avec application, calme et humilité.
Du côté d’Anisimova, il faudra penser à avoir un plan b car il est évident qu’elle ne peut pas parier sur un jeu aussi risqué pour parvenir à aller jusqu’au bout d’un tournoi du Grand Chelem notamment en commettant autant de fautes directes et grossières.
Publié le samedi 6 septembre 2025 à 23:53