A l’ex­pé­rience, Sabalenka domine une Anisimova toujours trop tendre et imprécise.

On pensait à juste titre que l’on allait assister à du grand spec­tacle, cela a été fina­le­ment le cas que lors de l’épi­logue d’un match d’abord sans véri­table saveur jusqu’à ce qu’Aryna plante un smash dans le filet alors qu’elle devait s’of­frir une balle de titre. 

Malgré ce contre‐temps fâcheux, la Biélorusse qui aurait pu « sombrer » menta­le­ment restait dans sa bulle et s’of­frait le droit de jouer un tie‐break. Le public avait beau pousser sa compa­triote, la numéro mondiale domi­na­trice depuis plus d’une heure et demi ne chan­geait pas d’at­ti­tude et traçait sa route sans trem­bler (7−3).

Elle bouclait donc ce duel avec auto­rité (6−3, 7–6 (3) rempor­tant son 4ème en Grand Chelem, le 2ème à New‐York, le premier en 2025. Ce titre couronne donc une saison plus que réussie. Aryna avait expliqué avant ce duel que sa défaite à Paris face à Gauff lui avait servi de leçon, elle l’a donc confirmé tran­quille­ment avec appli­ca­tion, calme et humilité. 

Du côté d’Anisimova, il faudra penser à avoir un plan b car il est évident qu’elle ne peut pas parier sur un jeu aussi risqué pour parvenir à aller jusqu’au bout d’un tournoi du Grand Chelem notam­ment en commet­tant autant de fautes directes et grossières.

