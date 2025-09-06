On pensait à juste titre que l’on allait assister à du grand spec­tacle, cela a été fina­le­ment le cas que lors de l’épi­logue d’un match d’abord sans véri­table saveur jusqu’à ce qu’Aryna plante un smash dans le filet alors qu’elle devait s’of­frir une balle de titre.

Malgré ce contre‐temps fâcheux, la Biélorusse qui aurait pu « sombrer » menta­le­ment restait dans sa bulle et s’of­frait le droit de jouer un tie‐break. Le public avait beau pousser sa compa­triote, la numéro mondiale domi­na­trice depuis plus d’une heure et demi ne chan­geait pas d’at­ti­tude et traçait sa route sans trem­bler (7−3).

Aryna Sabalenka s’offre Anisimova (6−3, 7–6) et remporte l’US Open pour la deuxième année d’af­filée, son quatrième titre du Grand Chelem !



L’#USOpen, c’est en exclu­si­vité sur Eurosport #HomeOfTennis pic.twitter.com/mqrKJc3SXn — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 6, 2025

Elle bouclait donc ce duel avec auto­rité (6−3, 7–6 (3) rempor­tant son 4ème en Grand Chelem, le 2ème à New‐York, le premier en 2025. Ce titre couronne donc une saison plus que réussie. Aryna avait expliqué avant ce duel que sa défaite à Paris face à Gauff lui avait servi de leçon, elle l’a donc confirmé tran­quille­ment avec appli­ca­tion, calme et humilité.



Du côté d’Anisimova, il faudra penser à avoir un plan b car il est évident qu’elle ne peut pas parier sur un jeu aussi risqué pour parvenir à aller jusqu’au bout d’un tournoi du Grand Chelem notam­ment en commet­tant autant de fautes directes et grossières.