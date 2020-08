Rafael Nadal a officialisé son forfait pour l’US Open (31 août au 13 septembre), alors qu’il était tenant du titre. En plus du retrait de l’Espagnol, il était déjà acquis que Roger Federer ne sera pas à New York cette année suite à la deuxième arthroscopie qu’il a subi au genou. Autrement dit, il faut remonter à 1999 pour retrouver une trace d’un tableau final du Grand Chelem sans Rafael Nada ni Roger Federer. C’était à l’occasion de l’US Open 1999 remporté par Andre Agassi. Le Majorquin était âgé de 13 ans et le Bâlois avait perdu au deuxième tour des qualifications. Une éternité.

Last Grand Slam without Federer & Nadal ?



US Open 1999.



21 years. — José Morgado (@josemorgado) August 4, 2020