Celui qui arrive à comprendre la stra­tégie du Serbe est forcé­ment logé dans le cerveau du GOAT.

Si par le passé, Novak pouvait laisser quelques indices en parti­ci­pant à quelques tour­nois prépa­ra­toires, il a décidé main­te­nant d’aller encore plus loin en débar­quant dans un tournoi du Grand Chelem avec le sourire mais sans prépa­ra­tion digne de ce nom.

Novak Djokovic has arrived at the US Open. 🎾🇺🇸❤️pic.twitter.com/NYrKlkjG3R — Danny (@DjokovicFan_) August 18, 2025

Après l’on sait aussi que l’US Open n’est pas forcé­ment le tournoi du Grand Chelem qu’il apprécie le plus puisque les condi­tions de jeu avec cette chaleur étouf­fante ne favo­risent pas son jeu.

Arrivé avec le sourire et quelques pas de danse, Novak entre­tient une illu­sion mais il semble bien que l’étape new‐yorkaise ne soit pas une vraie priorité.

Malgré tout il faudra forcé­ment profiter de cette « sortie » car on ne connait pas vrai­ment la date de la prochaine en 2025…