Celui qui arrive à comprendre la stratégie du Serbe est forcément logé dans le cerveau du GOAT.
Si par le passé, Novak pouvait laisser quelques indices en participant à quelques tournois préparatoires, il a décidé maintenant d’aller encore plus loin en débarquant dans un tournoi du Grand Chelem avec le sourire mais sans préparation digne de ce nom.
Novak Djokovic has arrived at the US Open. 🎾🇺🇸❤️pic.twitter.com/NYrKlkjG3R— Danny (@DjokovicFan_) August 18, 2025
Après l’on sait aussi que l’US Open n’est pas forcément le tournoi du Grand Chelem qu’il apprécie le plus puisque les conditions de jeu avec cette chaleur étouffante ne favorisent pas son jeu.
Arrivé avec le sourire et quelques pas de danse, Novak entretient une illusion mais il semble bien que l’étape new‐yorkaise ne soit pas une vraie priorité.
Malgré tout il faudra forcément profiter de cette « sortie » car on ne connait pas vraiment la date de la prochaine en 2025…
Publié le mardi 19 août 2025 à 10:21