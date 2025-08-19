AccueilLe blog de la rédac'A quoi joue Novak Djokovic ?
US Open

A quoi joue Novak Djokovic ?

Antoine Touchard
Antoine Touchard

-

1

Celui qui arrive à comprendre la stra­tégie du Serbe est forcé­ment logé dans le cerveau du GOAT.

Si par le passé, Novak pouvait laisser quelques indices en parti­ci­pant à quelques tour­nois prépa­ra­toires, il a décidé main­te­nant d’aller encore plus loin en débar­quant dans un tournoi du Grand Chelem avec le sourire mais sans prépa­ra­tion digne de ce nom. 

Après l’on sait aussi que l’US Open n’est pas forcé­ment le tournoi du Grand Chelem qu’il apprécie le plus puisque les condi­tions de jeu avec cette chaleur étouf­fante ne favo­risent pas son jeu. 

Arrivé avec le sourire et quelques pas de danse, Novak entre­tient une illu­sion mais il semble bien que l’étape new‐yorkaise ne soit pas une vraie priorité. 

Malgré tout il faudra forcé­ment profiter de cette « sortie » car on ne connait pas vrai­ment la date de la prochaine en 2025…

Publié le mardi 19 août 2025 à 10:21

