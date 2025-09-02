Nos confrères de L’Équipe ont consacré ce jour un article sur les animaux de compa­gnie, de plus en plus nombreux, de certains joueurs, notam­ment les joueuses comme Marta Kostyuk, Danielle Collins ou Anna Kalinskaya. Une habi­tude d’au­tant plus présente à l’US Open en raison des règles souples à ce sujet.

Si cette présence peut prêter à sourire, certains se demandent jusqu’où cela va aller. C’est notam­ment le cas d’Adrian Mannarino.

« Si chaque joueur amenait son chien ça devien­drait insup­por­table. Ça me paraît un peu bête d’ac­cepter tout ça. Après il n’y a pas que les chiens mais je ne veux pas aller trop loin sinon je vais être censuré (rires). J’ai l’im­pres­sion que quand on ramène un chien au stade, c’est la septième, huitième, neuvième merveille du monde. S’ils sont fans des chiens à l’US Open, ça va conti­nuer, mais j’es­père que ça ne va pas être comme ça sur tous les tournois. »