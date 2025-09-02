Nos confrères de L’Équipe ont consacré ce jour un article sur les animaux de compagnie, de plus en plus nombreux, de certains joueurs, notamment les joueuses comme Marta Kostyuk, Danielle Collins ou Anna Kalinskaya. Une habitude d’autant plus présente à l’US Open en raison des règles souples à ce sujet.
Si cette présence peut prêter à sourire, certains se demandent jusqu’où cela va aller. C’est notamment le cas d’Adrian Mannarino.
« Si chaque joueur amenait son chien ça deviendrait insupportable. Ça me paraît un peu bête d’accepter tout ça. Après il n’y a pas que les chiens mais je ne veux pas aller trop loin sinon je vais être censuré (rires). J’ai l’impression que quand on ramène un chien au stade, c’est la septième, huitième, neuvième merveille du monde. S’ils sont fans des chiens à l’US Open, ça va continuer, mais j’espère que ça ne va pas être comme ça sur tous les tournois. »
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 13:25