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Adriano Panatta connaît le vain­queur du tournoi après le forfait de Jannik Sinner : « Pour moi, c’est lui le plus fort »

Par
Thomas S
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Alors que les cartes sont tota­le­ment rebat­tues concer­nant les favoris de l’US Open suite au forfait de Jannik Sinner, Adriano Panatta, a été invité à dési­gner le futur vain­queur du tournoi.

Et malgré le manque de rythme de Carlos Alcaraz, tout juste de retour après quatre mois sans jouer, la légende du tennis italien n’a pas hésité longtemps. 

« C’est un tournoi qui pour­rait bien voir émerger un vain­queur surprise ; il y a actuel­le­ment de nombreux joueurs en forme qui réalisent de belles perfor­mances. Mais Alcaraz est pour moi le plus fort et je pense que c’est lui qui va gagner. Il a voulu disputer ce tournoi parce qu’il en avait assez, voilà la vérité », a déclaré Panatta dans l’émis­sion Domenica Sportiva.

Publié le lundi 31 août 2026 à 18:54

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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