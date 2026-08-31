Alors que les cartes sont tota­le­ment rebat­tues concer­nant les favoris de l’US Open suite au forfait de Jannik Sinner, Adriano Panatta, a été invité à dési­gner le futur vain­queur du tournoi.

Et malgré le manque de rythme de Carlos Alcaraz, tout juste de retour après quatre mois sans jouer, la légende du tennis italien n’a pas hésité longtemps.

« C’est un tournoi qui pour­rait bien voir émerger un vain­queur surprise ; il y a actuel­le­ment de nombreux joueurs en forme qui réalisent de belles perfor­mances. Mais Alcaraz est pour moi le plus fort et je pense que c’est lui qui va gagner. Il a voulu disputer ce tournoi parce qu’il en avait assez, voilà la vérité », a déclaré Panatta dans l’émis­sion Domenica Sportiva.