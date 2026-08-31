Alors que les cartes sont totalement rebattues concernant les favoris de l’US Open suite au forfait de Jannik Sinner, Adriano Panatta, a été invité à désigner le futur vainqueur du tournoi.
Et malgré le manque de rythme de Carlos Alcaraz, tout juste de retour après quatre mois sans jouer, la légende du tennis italien n’a pas hésité longtemps.
« C’est un tournoi qui pourrait bien voir émerger un vainqueur surprise ; il y a actuellement de nombreux joueurs en forme qui réalisent de belles performances. Mais Alcaraz est pour moi le plus fort et je pense que c’est lui qui va gagner. Il a voulu disputer ce tournoi parce qu’il en avait assez, voilà la vérité », a déclaré Panatta dans l’émission Domenica Sportiva.
Publié le lundi 31 août 2026 à 18:54