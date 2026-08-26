C’était sans aucun doute l’une des plus belles journées de la « Fan Week » à l’US Open. Ce mardi 25 août, entre le début du tournoi de double mixte et le grand retour de Roger Federer sur le court Arthur‐Ashe, les spectateurs ont été particulièrement gâtés.
Au programme figurait notamment une exhibition de double réunissant plusieurs légendes du tennis. Associé à John McEnroe, le Maestro suisse était opposé à deux anciennes gloires américaines, Andy Roddick et Andre Agassi.
Une affiche prestigieuse qui a donné lieu à plusieurs points spectaculaires, dont un véritable coup de génie signé Agassi. À 56 ans, l’ancien numéro un mondial a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son talent en décochant un passing de revers absolument monstrueux, laissant Federer totalement impuissant et bouche bée.
Une séquence qui vaut largement le détour. On vous laisse juger par vous‐même !
Publié le mercredi 26 août 2026 à 11:55