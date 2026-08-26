C’était sans aucun doute l’une des plus belles jour­nées de la « Fan Week » à l’US Open. Ce mardi 25 août, entre le début du tournoi de double mixte et le grand retour de Roger Federer sur le court Arthur‐Ashe, les spec­ta­teurs ont été parti­cu­liè­re­ment gâtés.

Au programme figu­rait notam­ment une exhi­bi­tion de double réunis­sant plusieurs légendes du tennis. Associé à John McEnroe, le Maestro suisse était opposé à deux anciennes gloires améri­caines, Andy Roddick et Andre Agassi.

Une affiche pres­ti­gieuse qui a donné lieu à plusieurs points spec­ta­cu­laires, dont un véri­table coup de génie signé Agassi. À 56 ans, l’ancien numéro un mondial a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son talent en déco­chant un passing de revers abso­lu­ment mons­trueux, lais­sant Federer tota­le­ment impuis­sant et bouche bée.

Andre Agassi tiene 56 años.



El talento no entiende de edad. pic.twitter.com/wGdcpUSxKX — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 26, 2026

Une séquence qui vaut large­ment le détour. On vous laisse juger par vous‐même !