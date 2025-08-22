AccueilUS Open« Alcaraz a l’un des pires tirages pour débuter. Il va devoir affronter...
« Alcaraz a l’un des pires tirages pour débuter. Il va devoir affronter un gars avec un service mons­trueux et aucun rythme depuis le fond du court », alerte José Moron

Le tirage au sort de l’US Open a été dévoilé hier.

Comme à chaque Grand Chelem, il est très attendu par les médias et les jour­na­listes, qui se livrent aussitôt à des prédic­tions tour après tour pour imaginer les parcours poten­tiels des favoris.

Notre confrère de Punto de Break, José Morón, s’est montré préoc­cupé par le tirage au sort de son compa­triote Carlos Alcaraz.

« Tomber sur Opelka au premier tour, c’est l’une des pires choses qui puisse t’arriver pour débuter. Alcaraz va devoir affronter un type avec un service mons­trueux et zéro rythme depuis le fond du court. »

Selon lui, « Carlitos » aura fort à faire dès son entrée en lice face au local Reilly Opelka, un adver­saire très dangereux.

Pas vrai­ment un cadeau pour un premier tour, même si l’Américain, actuel­le­ment 66e mondial, n’évolue plus à son meilleur niveau (il fut 17e à l’ATP).

Reste à savoir si Carlos sera plei­ne­ment remis de son titre remporté à Cincinnati et de son expé­ditif tournoi de double mixte avec Emma Raducanu.

