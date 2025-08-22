Le tirage au sort de l’US Open a été dévoilé hier.
Comme à chaque Grand Chelem, il est très attendu par les médias et les journalistes, qui se livrent aussitôt à des prédictions tour après tour pour imaginer les parcours potentiels des favoris.
Notre confrère de Punto de Break, José Morón, s’est montré préoccupé par le tirage au sort de son compatriote Carlos Alcaraz.
« Tomber sur Opelka au premier tour, c’est l’une des pires choses qui puisse t’arriver pour débuter. Alcaraz va devoir affronter un type avec un service monstrueux et zéro rythme depuis le fond du court. »
Selon lui, « Carlitos » aura fort à faire dès son entrée en lice face au local Reilly Opelka, un adversaire très dangereux.
Pas vraiment un cadeau pour un premier tour, même si l’Américain, actuellement 66e mondial, n’évolue plus à son meilleur niveau (il fut 17e à l’ATP).
Reste à savoir si Carlos sera pleinement remis de son titre remporté à Cincinnati et de son expéditif tournoi de double mixte avec Emma Raducanu.
Publié le vendredi 22 août 2025 à 09:10