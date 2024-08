Dépité, Carlos a quand même joué le jeu en confé­rence de presse.

Cette cuisante défaite risque de marquer un tour­nant dans sa carrière.

Cela confirme aussi que le tennis est un sport impitoyable.

Vainqueur à Roland‐Garros, vire­vol­tant à Londres, il a suffi d’une grave défaite pour que l’Espagnol tombe dans une forme de mini dépression.

« C’était un combat contre moi‐même, vous savez, dans mon esprit pendant le match. Au tennis, vous jouez contre quel­qu’un qui veut la même chose que vous, gagner le match, et vous devez être aussi calme que possible pour mieux réflé­chir pendant le match et essayer de faire de bonnes choses. Aujourd’hui, je jouais contre l’ad­ver­saire et contre moi‐même, Je veux dire, beau­coup d’émo­tions que je ne pouvais pas contrôler. J’avais des points d’avance, puis j’en perds d’autres, je redes­cends. C’était comme des montagnes russes, disons, dans ma tête. Je ne peux pas être comme ça si je veux penser à de grandes choses, donc je dois m’amé­liorer. Je dois en apprendre davantage »