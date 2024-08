Tennis Channel a son propre studio à l’US Open et la chaîne améri­caine l’uti­lise pour des inter­views qui sont souvent plus profondes que celles en confé­rence de presse.

Interrogé sur le fait qu’il pouvait rejoindre Federer, Nadal et Djokovic en rempor­tant trois des quatre tour­nois du Grand Chelem la même année, Carlos Alcaraz a eu un peu le vertige…

« Après cette inter­view, je vais me vider la tête et essayer de faire comme si je n’avais jamais entendu ça. Évidemment, ce serait un grand exploit si j’y parve­nais. Mais j’ai six matchs devant moi. Chaque tour est contre un meilleur adver­saire. Ça va être diffi­cile. Le Grand Chelem dure deux semaines. Rester concentré à 100 % tous les jours rend les choses vrai­ment diffi­ciles. J’essaie donc de réflé­chir tous les jours pour essayer de me sentir mieux chaque jour à l’en­traî­ne­ment et en match. On verra si je suis toujours en vie dans 2 semaines. »