Carlos Alcaraz fait bien évidem­ment partie des favoris pour soulever le trophée de l’US Open, aux côtés de Novak Djokovic et Alexander Zverev.

La prin­ci­pale inter­ro­ga­tion concerne évidem­ment son état physique et son niveau de forme, bien plus que son niveau de jeu. Reste notam­ment à savoir s’il sera capable d’enchaîner des rencontres de trois, quatre, voire cinq heures au meilleur des cinq sets.

Interrogé sur ces ques­tions lors du Media Day, l’Espagnol s’est montré confiant. Il estime que, comme Rafael Nadal et Roger Federer l’ont prouvé par le passé, il est tout à fait possible de remporter un titre du Grand Chelem en reve­nant de blessure.

Carlos Alcaraz was asked if he believes he can win the U.S. Open after being out with injury for so long, ‘Of course you can. I think many people have proven it… Federer, Nadal, & many others have shown that it’s possible… We will try to cling to the belief that it is possible… pic.twitter.com/WWvBcKsbrZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 28, 2026

« Bien sûr que oui. Je pense que beau­coup de joueurs l’ont prouvé… Federer, Nadal et beau­coup d’autres ont montré que c’était possible. Nous allons essayer de nous accro­cher à cette convic­tion et de croire que c’est égale­ment possible pour nous » a déclaré Alcaraz.