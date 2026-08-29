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Alcaraz annonce la couleur avant le début du tournoi : « Federer, Nadal, et beau­coup d’autres ont montré que c’est possible »

Par
Antoine Touchard
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Carlos Alcaraz fait bien évidem­ment partie des favoris pour soulever le trophée de l’US Open, aux côtés de Novak Djokovic et Alexander Zverev.

La prin­ci­pale inter­ro­ga­tion concerne évidem­ment son état physique et son niveau de forme, bien plus que son niveau de jeu. Reste notam­ment à savoir s’il sera capable d’enchaîner des rencontres de trois, quatre, voire cinq heures au meilleur des cinq sets.

Interrogé sur ces ques­tions lors du Media Day, l’Espagnol s’est montré confiant. Il estime que, comme Rafael Nadal et Roger Federer l’ont prouvé par le passé, il est tout à fait possible de remporter un titre du Grand Chelem en reve­nant de blessure.

« Bien sûr que oui. Je pense que beau­coup de joueurs l’ont prouvé… Federer, Nadal et beau­coup d’autres ont montré que c’était possible. Nous allons essayer de nous accro­cher à cette convic­tion et de croire que c’est égale­ment possible pour nous » a déclaré Alcaraz.

Publié le samedi 29 août 2026 à 11:54

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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