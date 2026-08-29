Carlos Alcaraz fait bien évidemment partie des favoris pour soulever le trophée de l’US Open, aux côtés de Novak Djokovic et Alexander Zverev.
La principale interrogation concerne évidemment son état physique et son niveau de forme, bien plus que son niveau de jeu. Reste notamment à savoir s’il sera capable d’enchaîner des rencontres de trois, quatre, voire cinq heures au meilleur des cinq sets.
Interrogé sur ces questions lors du Media Day, l’Espagnol s’est montré confiant. Il estime que, comme Rafael Nadal et Roger Federer l’ont prouvé par le passé, il est tout à fait possible de remporter un titre du Grand Chelem en revenant de blessure.
« Bien sûr que oui. Je pense que beaucoup de joueurs l’ont prouvé… Federer, Nadal et beaucoup d’autres ont montré que c’était possible. Nous allons essayer de nous accrocher à cette conviction et de croire que c’est également possible pour nous » a déclaré Alcaraz.
Publié le samedi 29 août 2026 à 11:54