En conférence de presse après sa qualification pour les huitièmes de finale de l’US Open, Carlos Alcaraz a raconté une scène insolite : il s’est retrouvé par hasard attablé dans le même restaurant new‐yorkais que son rival Jannik Sinner.
« C’est un bon restaurant. Nous nous sommes croisés par hasard, ce n’était qu’une coïncidence. Ce ne serait pas surprenant que nous dînions ensemble un jour, alors peut‐être que cela arrivera », a souri l’Espagnol, attendu dimanche face au Français Arthur Rinderknech pour une place en quarts de finale.
Publié le samedi 30 août 2025 à 16:58