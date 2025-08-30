AccueilUS OpenAlcaraz, aperçu dans un restaurant avec Sinner : "Nous nous sommes croisés...
US Open

Alcaraz, aperçu dans un restau­rant avec Sinner : « Nous nous sommes croisés par hasard, ce n’était qu’une coïn­ci­dence. Mais ce ne serait pas bizarre que nous allions dîner ensemble un jour »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1237

En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de l’US Open, Carlos Alcaraz a raconté une scène inso­lite : il s’est retrouvé par hasard attablé dans le même restau­rant new‐yorkais que son rival Jannik Sinner.

« C’est un bon restau­rant. Nous nous sommes croisés par hasard, ce n’était qu’une coïn­ci­dence. Ce ne serait pas surpre­nant que nous dînions ensemble un jour, alors peut‐être que cela arri­vera », a souri l’Espagnol, attendu dimanche face au Français Arthur Rinderknech pour une place en quarts de finale.

Publié le samedi 30 août 2025 à 16:58

Article précédent
Apostolos Tsitsipas : « Merci à Novak Djokovic ! Cette colla­bo­ra­tion va être super inté­res­sante et positive »
Article suivant
Shelton, après son abandon contre Mannarino : « Son jeu semblait tout simple­ment sans faille »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.