En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de l’US Open, Carlos Alcaraz a raconté une scène inso­lite : il s’est retrouvé par hasard attablé dans le même restau­rant new‐yorkais que son rival Jannik Sinner.

Jannik Sinner and Carlos Alcaraz cros­sing paths at dinner 👀 🍝



« Just a coin­ci­dence. Maybe one day we actually go toge­ther.’” pic.twitter.com/KKK21xTE3o — TENNIS (@Tennis) August 29, 2025

« C’est un bon restau­rant. Nous nous sommes croisés par hasard, ce n’était qu’une coïn­ci­dence. Ce ne serait pas surpre­nant que nous dînions ensemble un jour, alors peut‐être que cela arri­vera », a souri l’Espagnol, attendu dimanche face au Français Arthur Rinderknech pour une place en quarts de finale.