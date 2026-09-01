Carlos Alcaraz faisait son grand retour sur le circuit hier soir, à l’occasion du premier tour de l’US Open face au Russe Roman Safiullin.
Après une mise en route quelque peu poussive, l’Espagnol a progressivement trouvé son rythme sans avoir besoin de forcer son tennis. Mais au‐delà de la victoire en trois sets (6−4, 6–4, 6–4), c’est surtout son sourire retrouvé sur le court qui fait plaisir à voir, lui qui nous avait habitués à afficher cette joie de jouer.
Interrogé en conférence de presse sur ses ambitions pour ce tournoi, Alcaraz a toutefois tenu à rester prudent. Pour lui, l’essentiel est avant tout d’être de retour sur un court et de profiter de chaque instant, sans se fixer d’objectif précis concernant son parcours à New York.
« Aujourd’hui, j’ai eu une sensation étrange. Un mélange de nervosité et de bonheur en pensant que je rejouais au tennis. Je ne sais pas jusqu’où je vais aller dans ce tournoi. Je sais seulement une chose c’est que je veux profiter de chaque instant, de chaque match, des gens. Je suis venu ici pour profiter » a déclaré Carlos Alcaraz.
Publié le mardi 1 septembre 2026 à 08:22