Accueil US Open

Alcaraz après sa victoire au premier tour : « Je ne sais pas jusqu’où je vais aller dans ce tournoi. Je sais seule­ment une chose… »

Par
Antoine Touchard
-
921

Carlos Alcaraz faisait son grand retour sur le circuit hier soir, à l’occasion du premier tour de l’US Open face au Russe Roman Safiullin.

Après une mise en route quelque peu pous­sive, l’Espagnol a progres­si­ve­ment trouvé son rythme sans avoir besoin de forcer son tennis. Mais au‐delà de la victoire en trois sets (6−4, 6–4, 6–4), c’est surtout son sourire retrouvé sur le court qui fait plaisir à voir, lui qui nous avait habi­tués à affi­cher cette joie de jouer.

Interrogé en confé­rence de presse sur ses ambi­tions pour ce tournoi, Alcaraz a toute­fois tenu à rester prudent. Pour lui, l’essentiel est avant tout d’être de retour sur un court et de profiter de chaque instant, sans se fixer d’objectif précis concer­nant son parcours à New York.

« Aujourd’hui, j’ai eu une sensa­tion étrange. Un mélange de nervo­sité et de bonheur en pensant que je rejouais au tennis. Je ne sais pas jusqu’où je vais aller dans ce tournoi. Je sais seule­ment une chose c’est que je veux profiter de chaque instant, de chaque match, des gens. Je suis venu ici pour profiter » a déclaré Carlos Alcaraz. 

Publié le mardi 1 septembre 2026 à 08:22

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥