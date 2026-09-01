Carlos Alcaraz faisait son grand retour sur le circuit hier soir, à l’occasion du premier tour de l’US Open face au Russe Roman Safiullin.

Après une mise en route quelque peu pous­sive, l’Espagnol a progres­si­ve­ment trouvé son rythme sans avoir besoin de forcer son tennis. Mais au‐delà de la victoire en trois sets (6−4, 6–4, 6–4), c’est surtout son sourire retrouvé sur le court qui fait plaisir à voir, lui qui nous avait habi­tués à affi­cher cette joie de jouer.

Interrogé en confé­rence de presse sur ses ambi­tions pour ce tournoi, Alcaraz a toute­fois tenu à rester prudent. Pour lui, l’essentiel est avant tout d’être de retour sur un court et de profiter de chaque instant, sans se fixer d’objectif précis concer­nant son parcours à New York.

Alcaraz : « Hoy tuve una sensa­ción extraña. Mezcla de nervios y feli­cidad al pensar que volvía a jugar al tenis. No sé hasta dónde voy a llegar en este torneo. Sólo sé que quiero disfrutar de cada momento, de cada partido, de la gente. Vine aquí para disfrutar » — Germán R. Abril (@gerebit0) August 31, 2026

« Aujourd’hui, j’ai eu une sensa­tion étrange. Un mélange de nervo­sité et de bonheur en pensant que je rejouais au tennis. Je ne sais pas jusqu’où je vais aller dans ce tournoi. Je sais seule­ment une chose c’est que je veux profiter de chaque instant, de chaque match, des gens. Je suis venu ici pour profiter » a déclaré Carlos Alcaraz.