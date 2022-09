Au terme d’un été agité, où il a perdu deux finales à Hambourg et Umag, avant d’être éliminé dès le 1er tour à Montréal par Tommy Paul et en quarts de finale à Cincinnati par Cameron Norrie, Carlos Alcaraz vient juste de remporter premier titre du Grand Chelem, faisant de lui le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.

En confé­rence de presse après sa victoire contre Casper Ruud en finale, le jeune espa­gnol a raconté comment il est parvenu à se libérer durant cet US Open, où il aura livré trop énormes batailles en cinq sets en huitièmes (contre Cilic), en quarts (contre Sinner) et en demies (contre Tiafoe).

« Comme Juan Carlos (Ferrero, son entraî­neur) l’a dit, j’ai un peu perdu ma joie d’être sur le court à Montréal et Cincinnati. J’ai ressenti la pres­sion. Je n’ar­ri­vais pas à sourire sur le court comme je le fais à chaque match et à chaque tournoi. Je suis venu ici pour m’amuser, vous savez ? Sourire sur le court, prendre du plaisir à jouer au tennis. Si je souris, si je m’amuse, je délivre mon meilleur tennis », a expliqué le nouveau patron du tennis mondial.