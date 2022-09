Après deux premiers tours rela­ti­ve­ment tran­quilles face aux terriens argen­tins Sebastian Baez et Federico Coria, Carlos Alcaraz passait un vrai test, ce samedi au troi­sième tour de l’US Open, face au local Jenson Brooksby, tombeur de Borna Coric au tour précédent.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ac­tuel 4e joueur mondial est en très, très grande forme.

Dominateur de bout en bout durant les 2h20 de match, le protégé de Juan Carlos Ferrero a litté­ra­le­ment anéanti le jeu réputé diffi­cile du 43e mondial. Auteur de 43 coups gagnants pour 33 fautes directes durant la rencontre, Carlitos a laissé une très grosse impres­sion à tous ceux qui ont regardé ce match avec notam­ment quelques points venus d’ailleurs. C’est d’ailleurs assez cocasse de voir Brooksby remporter le point du match alors qu’il n’a cessé de subir ce samedi soir.

Carlos Alcaraz s’im­pose donc 6–3, 6–3, 6–3, en 2h15 avec, pour terminer en beauté, six jeux de suite remportés dans la dernière manche alors qu’il était mené 3–0 par un adver­saire touché dans son orgueil et frustré de ne rien pouvoir faire face à tant de puis­sance et de détermination.

Pour une place en quarts de finale, Alcaraz affron­tera le vain­queur du duel entre Marin Cilic et Daniel Evans. Et l’on souhaite bonne chance au vainqueur.