Solide, opiniâtre et valeur sure du circuit le Batave Botivc Van de Zandschulp actuel­le­ment 74ème au clas­se­ment ATP peut élever son niveau comme il l’a fait en 2022, l’année où il a atteint la 22ème place mondial.

Botic van de Zandschulp just knocked Carlos Alcaraz out of the US Open ! pic.twitter.com/QK3ZrkoPgx — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

Carlos affron­tait donc un joueur solide qui aime les batailles de fond du court et les grosses ambiances.

Au final, l’Espagnol n’a pas existé et il s’in­cline en trois manches (6−1, 7–5, 6–4) comme chlo­ro­formé par l’enjeu.

On sait que la défaite à Paris pour l’or l’avait marqué mais on pensait que l’am­biance améri­caine allait le galva­niser comme c’est le cas d’ha­bi­tude. Or, Carlitos a été l’ombre de lui même.

Cette défaite au second tour est plus qu’une contre perfor­mance, elle symbo­lise beau­coup de choses et confirme que l’Espagnol a besoin de se recons­truire un mental et une envie.