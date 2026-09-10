De retour à l’US Open de sa blessure au poignet, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant quatre mois et demi, Carlos Alcaraz n’a été stoppé qu’en quarts de finale par Ben Shelton, au terme d’un combat de 4h30, conclu au super tie‐break à 3h30 du matin (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]).
Un nouveau match terminé tard dans la nuit à New‐York, qui a poussé le préparateur physique de l’Espagnol, Albert Lledo, à taper du poing sur la table dans sa story Instagram.
« Je sais que parfois (je l’affirme en toute humilité), la performance n’est pas synonyme de santé… Nous devons nous adapter à toutes les circonstances, et celui qui y parvient en premier bénéficie d’un avantage concurrentiel, mais commencer un match de tennis en 5 sets à 23 heures n’est pas du tout sain pour un sportif. »
Alberto Lledó, preparador físico de Alcaraz, hace una reflexión en su Instagram.— José Morón (@jmgmoron) September 10, 2026
🗣️ “En algunas ocasiones sé (lo afirmo con humildad) que el rendimiento no es sinónimo de salud… Tenemos que adaptarnos a cualquier circunstancia, y quien lo hace primero lleva ventaja… pic.twitter.com/2Xq1zdugBh
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Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 08:48