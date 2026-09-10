De retour à l’US Open de sa bles­sure au poignet, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant quatre mois et demi, Carlos Alcaraz n’a été stoppé qu’en quarts de finale par Ben Shelton, au terme d’un combat de 4h30, conclu au super tie‐break à 3h30 du matin (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]).

Un nouveau match terminé tard dans la nuit à New‐York, qui a poussé le prépa­ra­teur physique de l’Espagnol, Albert Lledo, à taper du poing sur la table dans sa story Instagram.

« Je sais que parfois (je l’affirme en toute humi­lité), la perfor­mance n’est pas syno­nyme de santé… Nous devons nous adapter à toutes les circons­tances, et celui qui y parvient en premier béné­ficie d’un avan­tage concur­ren­tiel, mais commencer un match de tennis en 5 sets à 23 heures n’est pas du tout sain pour un sportif. »

Alberto Lledó, prepa­rador físico de Alcaraz, hace una reflexión en su Instagram.



🗣️ “En algunas ocasiones sé (lo afirmo con humildad) que el rendi­miento no es sinó­nimo de salud… Tenemos que adap­tarnos a cual­quier circuns­tancia, y quien lo hace primero lleva ventaja… pic.twitter.com/2Xq1zdugBh — José Morón (@jmgmoron) September 10, 2026

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