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Alcaraz battu, son prépa­ra­teur physique tire la sonnette d’alarme : « Commencer un match de tennis en 5 sets à 23 heures n’est pas du tout sain pour un sportif »

Par
Baptiste Mulatier
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De retour à l’US Open de sa bles­sure au poignet, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant quatre mois et demi, Carlos Alcaraz n’a été stoppé qu’en quarts de finale par Ben Shelton, au terme d’un combat de 4h30, conclu au super tie‐break à 3h30 du matin (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]).

Un nouveau match terminé tard dans la nuit à New‐York, qui a poussé le prépa­ra­teur physique de l’Espagnol, Albert Lledo, à taper du poing sur la table dans sa story Instagram. 

« Je sais que parfois (je l’affirme en toute humi­lité), la perfor­mance n’est pas syno­nyme de santé… Nous devons nous adapter à toutes les circons­tances, et celui qui y parvient en premier béné­ficie d’un avan­tage concur­ren­tiel, mais commencer un match de tennis en 5 sets à 23 heures n’est pas du tout sain pour un sportif. »

Le message est passé. 

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 08:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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