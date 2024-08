Lucide et assez remonté contre lui‐même lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite dès le deuxième tour de l’US Open face à Botic Van De Zandschulp, Carlos Alcaraz a estimé qu’a­près avoir fait de gros progrès en début de saison, il était retombé dans certains travers mentaux.

« Ce que je ressens, c’est qu’au lieu de faire un pas en avant, j’ai fait un pas en arrière sur le sujet. Je ne comprends pas pour­quoi. Je suis revenu d’un été spec­ta­cu­laire, de Roland Garros, de Wimbledon, et j’en suis ressorti en pensant que j’avais fait un pas en avant, au cours duquel j’ai réalisé que pour gagner de grandes choses, il faut être dur d’es­prit. Je parti­cipe à cette tournée et j’ai l’im­pres­sion d’avoir fait un pas en arrière. Que menta­le­ment je ne suis pas fort, sans savoir comment réagir aux problèmes. Ce fut un été très exigeant, avec un calen­drier très serré. J’ai eu mes moments de décon­nexion. J’ai l’im­pres­sion que je suis encore en train d’ap­prendre à me connaître et peut‐être qu’en tant que personne, j’ai besoin de plus de temps. Je dois me connaître davan­tage, ce dont j’ai besoin. Peut‐être que je suis le genre de personne qui exige plus que nécessaire. »