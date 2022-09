Grâce à sa nouvelle victoire en cinq sets, cette fois contre Frances Tiafoe, Carlos Alcaraz devient à 19 ans et 4 mois le deuxième plus jeune joueur de l’ère Open à rallier la finale de l’US Open. Seul Pete Sampras avait été plus précoce en 1990.

L’Espagnol fait mieux que Bjorn Borg, Novak Djokovic, Andre Agassi mais aussi Rafael Nadal et Roger Federer.

Carlito affole les comp­teurs et il peut marquer encore un peu plus l’his­toire en rempor­tant son premier Grand Chelem dimanche, ce qui le propul­se­rait à la première place mondiale.

📊 Tenistas más jóvenes con presen­cias en finales del US Open (Open Era/Men’s Singles):



🇺🇸 Pete Sampras | 19y 28d, 1990

🇪🇸 Carlos Alcaraz | 19y 4m, 2022



🇸🇪 Bjorn Borg | 20y 3m 6d, 1976

🇷🇸 Novak Djokovic | 20y 3m 18d, 2007

🇺🇸 Andre Agassi | 20y 4m, 1990 pic.twitter.com/zdcMAo2nLb — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) September 10, 2022

Exceptionnel, Alcaraz.