Lors de sa confé­rence de presse après son « match » qui n’a pas duré long­temps, l’Espagnol qui ne sera plus numéro 1 mondial après l’US Open a tenu à préciser les choses concer­nant ce « trône » qu’il compte bien recon­quérir rapidement.

« Pour l’ins­tant, c’est un objectif pour moi. J’ai déjà dit que Novak et moi étions en train de nous battre pour la première place. Je savais qu’il récu­pé­re­rait la première place après l’US Open. Quand le tournoi sera terminé, j’es­saierai de le récu­pérer le plus vite possible. C’est mon objectif. J’y travaille. J’essaierai de le récu­pérer avant la fin de l’année »