Associés il y a quelques jours en double mixte à l’US Open, Carlos Alcaraz et Emma Raducanu vont se retrouver dans trois mois à quelques kilomètres d’ici.
L’Espagnol et la Britannique sont en effet les principales têtes d’affiche d’une exhibition organisée le 7 décembre prochain dans le New Jersey, aux côtés des locaux Frances Tiafoe et Amanda Anisimova.
À noter que l’événement, A racquet at the rock, comprendra deux matchs au meilleur des trois sets avec un super tie‐break en 10 points pour l’ultime manche.
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 15:39