Alcaraz et Raducanu ne se quittent plus

Associés il y a quelques jours en double mixte à l’US Open, Carlos Alcaraz et Emma Raducanu vont se retrouver dans trois mois à quelques kilo­mètres d’ici.

L’Espagnol et la Britannique sont en effet les prin­ci­pales têtes d’af­fiche d’une exhi­bi­tion orga­nisée le 7 décembre prochain dans le New Jersey, aux côtés des locaux Frances Tiafoe et Amanda Anisimova. 

À noter que l’évé­ne­ment, A racquet at the rock, comprendra deux matchs au meilleur des trois sets avec un super tie‐break en 10 points pour l’ul­time manche. 

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 15:39

