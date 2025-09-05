Associés il y a quelques jours en double mixte à l’US Open, Carlos Alcaraz et Emma Raducanu vont se retrouver dans trois mois à quelques kilo­mètres d’ici.

L’Espagnol et la Britannique sont en effet les prin­ci­pales têtes d’af­fiche d’une exhi­bi­tion orga­nisée le 7 décembre prochain dans le New Jersey, aux côtés des locaux Frances Tiafoe et Amanda Anisimova.

Carlos Alcaraz will head­line a new tennis exhi­bi­tion in New Jersey this December along­side Tiafoe, Raducanu and Anisimova.

The match will be held on Sunday, December 7, 2025 ⏰



— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) September 4, 2025

À noter que l’évé­ne­ment, A racquet at the rock, comprendra deux matchs au meilleur des trois sets avec un super tie‐break en 10 points pour l’ul­time manche.