Créatif sur le court, Carlos prépare souvent des surprises à ses fans mais aussi à ses fidéles suppor­ters. C’est sûre­ment pour Rory McIlroy, présent dans les tribunes et que l’on a vu derniè­re­ment avec lui sur les greens que Carlos a célé­brer sa victoire face à Opelka avec un swing de golf.

Carlos Alcaraz takes a golf swing after winning his match against Reilly Opelka at the U.S. Open.



Rory McIlroy in the stands… this one’s for him 😂⛳️



Reste main­te­nant à savoir si pour le second tour, il nous offrira un petit geste de putting comme pour prouvé qu’il maitrise le fameux petit jeu.