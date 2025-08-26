Créatif sur le court, Carlos prépare souvent des surprises à ses fans mais aussi à ses fidéles supporters. C’est sûrement pour Rory McIlroy, présent dans les tribunes et que l’on a vu dernièrement avec lui sur les greens que Carlos a célébrer sa victoire face à Opelka avec un swing de golf.
Carlos Alcaraz takes a golf swing after winning his match against Reilly Opelka at the U.S. Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 26, 2025
Rory McIlroy in the stands… this one’s for him 😂⛳️
pic.twitter.com/zTADq7txV5
Reste maintenant à savoir si pour le second tour, il nous offrira un petit geste de putting comme pour prouvé qu’il maitrise le fameux petit jeu.
Publié le mardi 26 août 2025 à 08:12