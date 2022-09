Même face à un joueur améri­cain aussi popu­laire que Frances Tiafoe, Carlos Alcaraz a reçu un peu de soutien de la part du public sur le Arthur Ashe en demi‐finales de l’US Open. Le jeune espa­gnol, seule­ment âgé de 19 ans (il est néces­saire de le rappeler de temps en temps…), a raconté comment il avait vécu cette soirée dans le plus grand stade du monde dédié au tennis.

« C’était dingue. Avoir fait ça sur le Arthur‐Ashe, c’est génial. Je dirais que 70 % du public était pour Frances, mais j’en­ten­dais seule­ment les 30 % restants (sourire). C’était fou. Les night sessions de l’US Open, sur le Arthur‐Ashe, sont incroyables. C’est telle­ment spécial de jouer à l’US Open, en parti­cu­lier en night session. Tu vis quelque chose de rare. Le public est incroyable ici. Ils adorent regarder des grands matches. Leur soutien est impor­tant. Quand j’étais petit et que je regar­dais des matches dingues à la télé, je me disais qu’un jour ce serait mon tour d’être sur le court », a déclaré Alcaraz qui affron­tera Casper Ruud dimanche dans une finale à double enjeu : un premier titre du Grand Chelem et la première place mondiale.