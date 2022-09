Alors que Carlos Alcaraz vient de remporter son premier Grand Chelem, à seule­ment 19 ans, deve­nant ainsi le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire, certains obser­va­teurs se demandent déjà s’il peut faire tomber ou au moins égaler dans le futur le record actuel de Rafael Nadal, déten­teur de 22 Majeurs.

Le coach du jeune espa­gnol, Juan Carlos Ferrero, a lui‐même évoqué cette possi­bi­lité. « On parle de 22 titres du Grand Chelem. Il en a un seul. La route est très longue. Mais qui sait ? Il a le tennis et le poten­tiel pour être l’un des plus grands. Tout ce qu’on peut faire, c’est essayer », a déclaré l’entraîneur.

Un jour­na­liste de ABC est même allé plus loin en posant cette ques­tion à Alcaraz : « Préféreriez‐vous que Nadal ne gagne pas d’autres tour­nois majeurs, afin de vous rappro­cher de lui ? »

« Non, pas du tout. Je n’ai gagné qu’un seul Grand Chelem, je ne me sens pas plus proche de lui. Et, évidem­ment, si par malheur je perds un Grand Chelem, je l’en­cou­ra­gerai toujours pour la suite du tournoi. Je serai toujours fier que Rafa gagne des Grands Chelems. Je serai toujours derrière un Espagnol et j’en­cou­ra­gerai un Espagnol. Pour l’ins­tant, je vais penser à la seconde, que très peu de personnes ont réalisée », a répondu le lauréat de l’US Open 2022.