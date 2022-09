Carlos Alcaraz multi­plie les inter­views depuis son sacre à l’US Open. Dans des propos accordés au New‐York Times, le nouveau numéro 1 mondial s’est exprimé avec humi­lité sur l’ab­sence de Novak Djokovic à Flushing Meadows, en raison de son statut de « non‐vacciné ». La tâche aurait sans doute été plus diffi­cile pour l’Espagnol avec l’homme au 21 titres du Grand Chelem dans le tableau.

« C’est vrai que Rafa, Djokovic, Federer ne sont pas dans une période où ils jouent tous. Je ne veux pas m’en­lever le mérite mais j’ai eu la chance, ou vous pouvez appeler ça comme vous voulez, que Djokovic ne puisse pas jouer. Chacun a ses raisons, mais c’est la réalité. Il n’a pas pu jouer beau­coup pendant un certain temps, et Rafa a continué à jouer mais pas toute l’année non plus. Mais comme je l’ai dit, je ne veux pas m’en­lever le mérite. J’ai joué toute la saison, j’ai joué des matchs incroyables et des tour­nois incroyables, et j’ai travaillé très dur pour que des choses comme ça puissent arriver. »