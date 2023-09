Après sa défaite contre Daniil Medvedev en demi‐finales de l’US Open, Carlos Alcaraz a pris la déci­sion de ne fina­le­ment pas parti­ciper à la phase de groupes de la Coupe Davis du 12 au 17 septembre. Ce samedi en fin d’après‐midi, il a expliqué son choix qui fait des déçus en Espagne.

Me hacía mucha ilusión jugar por 🇪🇸 la Davis en Valencia, pero tengo que escu­char a mi cuerpo después de una gira muy larga. Necesito parar y descansar, físi­ca­mente y mental­mente. El calen­dario es muy exigente, todavía queda mucha tempo­rada, y ahora me toca recargar fuerzas.… pic.twitter.com/TY0YXLWQ1k — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 9, 2023

« J’avais vrai­ment hâte de jouer pour l’Espagne en Coupe Davis à Valence, mais je dois écouter mon corps après une très longue tournée. J’ai besoin de m’ar­rêter et de me reposer, physi­que­ment et menta­le­ment. Le calen­drier est très exigeant, la saison est encore longue et il est temps de recharger mes batte­ries. Bonne chance à l’équipe espa­gnole ! Je vous soutien­drai ! ‘Vamos’ ! », a écrit le double lauréat en Grand Chelem.