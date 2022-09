Encore une fois, à la fin lors d’un match en 5 sets, c’est Alcaraz qui lève les bras au ciel. Interrogé sur ce phéno­mène, l’Espagnol a bien sûr une explication.

« J’ai toujours cru en moi, en mon jeu, et j’ai été frais physi­que­ment. Dans la plupart des matches en cinq sets que j’ai disputés, j’étais bien préparé, tant physi­que­ment que menta­le­ment. J’en ai perdu un cette année, en Australie, contre Berrettini, mais c’était un 7–6 dans le cinquième qui aurait pu tourner à mon avan­tage. Je pense que dans les moments impor­tants et dans les moments clés, je donne ma meilleure version, et c’est la clé pour laquelle j’ai gagné huit des neuf cinquièmes sets que j’ai joués dans ma carrière »