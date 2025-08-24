Favoris avec Jannik Sinner à la victoire finale de l’US Open, Carlos Alcaraz n’a pas échappé aux ques­tions sur son rival italien en confé­rence de presse. Après avoir expliqué entre­tenir une rela­tion seine avec le numéro un mondial, le Murcien est revenu sur ce que repré­sen­tait jouer le quadruple cham­pion en Grand Chelem sur dur.

« Les trois derniers tour­nois du Grand Chelem sur surface dure, il les a remportés, si je ne me trompe pas. C’est incroyable, le tennis qu’il pratique sur surface dure. Je le regarde, juste pour être prêt si je dois l’af­fronter, ça va être génial. Je me prépare pour faire une bonne perfor­mance. J’espère le rencon­trer en finale. Mais, oui, ça pour­rait être une bonne perfor­mance, si je le bats beau­coup, beau­coup plus [sur dur]. Il a une grosse cible dans le dos ».