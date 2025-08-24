AccueilUS OpenAlcaraz met la pression sur Sinner : "Il a une grosse cible...
US Open

Alcaraz met la pres­sion sur Sinner : « Il a une grosse cible dans le dos »

thomasb
Par thomasb

-

5

Favoris avec Jannik Sinner à la victoire finale de l’US Open, Carlos Alcaraz n’a pas échappé aux ques­tions sur son rival italien en confé­rence de presse. Après avoir expliqué entre­tenir une rela­tion seine avec le numéro un mondial, le Murcien est revenu sur ce que repré­sen­tait jouer le quadruple cham­pion en Grand Chelem sur dur.

« Les trois derniers tour­nois du Grand Chelem sur surface dure, il les a remportés, si je ne me trompe pas. C’est incroyable, le tennis qu’il pratique sur surface dure. Je le regarde, juste pour être prêt si je dois l’af­fronter, ça va être génial. Je me prépare pour faire une bonne perfor­mance. J’espère le rencon­trer en finale. Mais, oui, ça pour­rait être une bonne perfor­mance, si je le bats beau­coup, beau­coup plus [sur dur]. Il a une grosse cible dans le dos ».

Publié le dimanche 24 août 2025 à 20:15

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats de l’US Open en direct !
Article suivant
Bertrand Perret, coach de Caroline Garcia : « Ce n’est pas main­te­nant qu’elle va commencer à limer du fond et juste tenir la balle dans le terrain. Les autres sont bien meilleures qu’elle à ce jeu‐là »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.