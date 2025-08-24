Favoris avec Jannik Sinner à la victoire finale de l’US Open, Carlos Alcaraz n’a pas échappé aux questions sur son rival italien en conférence de presse. Après avoir expliqué entretenir une relation seine avec le numéro un mondial, le Murcien est revenu sur ce que représentait jouer le quadruple champion en Grand Chelem sur dur.
« Les trois derniers tournois du Grand Chelem sur surface dure, il les a remportés, si je ne me trompe pas. C’est incroyable, le tennis qu’il pratique sur surface dure. Je le regarde, juste pour être prêt si je dois l’affronter, ça va être génial. Je me prépare pour faire une bonne performance. J’espère le rencontrer en finale. Mais, oui, ça pourrait être une bonne performance, si je le bats beaucoup, beaucoup plus [sur dur]. Il a une grosse cible dans le dos ».
Publié le dimanche 24 août 2025 à 20:15