Carlos Alcaraz a encore livré un récital face à Tommy Paul, s’imposant tranquillement en trois manches (6−4, 6–3, 6–4), avec au passage plusieurs points absolument fantastiques.
Invité sur le plateau d’ESPN après sa victoire, l’Espagnol a alors été interrogé par Andy Roddick sur son futur adversaire, qui devait être le vainqueur du duel entre Ben Shelton et Stefanos Tsitsipas.
Une question qui a complètement déstabilisé Alcaraz… persuadé qu’il devait affronter le vainqueur du match entre Daniil Medvedev et Frances Tiafoe ! Après avoir demandé à Roddick de répéter sa question, le numéro 2 mondial s’est penché sur le tableau avant de comprendre son erreur et d’éclater de rire.
« Vraiment ? Oh mon Dieu… Je pensais que j’allais jouer contre Medvedev ou Tiafoe. Oh mon Dieu ! », a lancé Carlos Alcaraz, provoquant l’hilarité générale sur le plateau.
Une séquence particulièrement amusante qui montre qu’Alcaraz ne semble vraiment pas regarder très loin dans son tableau…
Ben Shelton s’est finalement imposé en trois sets face à Stefanos Tsitsipas et retrouvera donc Alcaraz en quarts de finale.
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 08:24