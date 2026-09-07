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Alcaraz ne savait pas qu’il jouait Shelton ensuite : « Oh mon Dieu, je pensais que je jouais contre Medvedev ou Tiafoe »

Par
Antoine Touchard
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Carlos Alcaraz a encore livré un récital face à Tommy Paul, s’imposant tran­quille­ment en trois manches (6−4, 6–3, 6–4), avec au passage plusieurs points abso­lu­ment fantastiques.

Invité sur le plateau d’ESPN après sa victoire, l’Espagnol a alors été inter­rogé par Andy Roddick sur son futur adver­saire, qui devait être le vain­queur du duel entre Ben Shelton et Stefanos Tsitsipas.

Une ques­tion qui a complè­te­ment désta­bi­lisé Alcaraz… persuadé qu’il devait affronter le vain­queur du match entre Daniil Medvedev et Frances Tiafoe ! Après avoir demandé à Roddick de répéter sa ques­tion, le numéro 2 mondial s’est penché sur le tableau avant de comprendre son erreur et d’éclater de rire.

« Vraiment ? Oh mon Dieu… Je pensais que j’allais jouer contre Medvedev ou Tiafoe. Oh mon Dieu ! », a lancé Carlos Alcaraz, provo­quant l’hilarité géné­rale sur le plateau.

Une séquence parti­cu­liè­re­ment amusante qui montre qu’Alcaraz ne semble vrai­ment pas regarder très loin dans son tableau…

Ben Shelton s’est fina­le­ment imposé en trois sets face à Stefanos Tsitsipas et retrou­vera donc Alcaraz en quarts de finale.

Publié le lundi 7 septembre 2026 à 08:24

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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