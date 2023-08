Lorsque l’on connaît une ascen­sion fulgu­rante, la célé­brité soudaine est parfois diffi­cile à supporter. Pour Alcaraz, ce chan­ge­ment de vie a été, et est encore, diffi­cile à vivre. Alcaraz s’est confié à ce sujet en confé­rence de presse à l’US Open :

« Eh bien, ma vie change beau­coup, beau­coup (sourire). C’est proba­ble­ment une vie diffé­rente, en parlant de la façon dont je suis plus, disons, célèbre. Beaucoup de gens commencent à connaître mon nom après l’US Open l’année dernière, par exemple. Parfois, j’aime ça ; parfois non. Parfois, vous voulez vous sentir comme un gars normal, marcher norma­le­ment. Ici à New York, il y a beau­coup d’Espagnols, d’Américains aussi. En revanche, ma vie person­nelle n’a pas changé du tout. Je suis le même gars, le gars normal. Évidemment, j’ai l’im­pres­sion d’être plus mature sur le terrain. J’ai l’im­pres­sion d’être un meilleur joueur qu’il y a un an. »