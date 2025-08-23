Les caméras sur les courts d’en­traî­ne­ment se sont géné­ra­li­sées depuis plusieurs années. Un moyen d’ap­porter de l’im­mer­sion pour les fans, en capa­cité d’être plus proche de leurs joueurs favoris, mais aussi aux tour­nois de promou­voir leur produit. L’US Open n’échappe pas à la règle et l’ini­tia­tive n’est pas du goût de Carlos Alcaraz.

Ce vendredi à l’en­traî­ne­ment, le numéro deux mondial a fait part de son mécon­ten­te­ment auprès de son team, en poin­tant du doigt une des caméras présente. L’Espagnole semble indi­quer à son staff de prendre des précau­tions pour éviter que des consignes sur son jeu fuitent.

Carlos Alcaraz doesn’t seem to be a fan of the prac­tice cams



I get it. Why are there micro­phones on them ? Doesn’t that make it possible for poten­tial oppo­nents to hear tactics being discussed in certain areas ?



It’s already inva­sive, turn the mics off.pic.twitter.com/yn2qEJWX7n — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 22, 2025

Difficile de contre­dire le quin­tuple cham­pion en Grand Chelem sur ce point‐là. Ces vidéos d’en­traî­ne­ment sur le court peuvent apporter un avan­tage stra­té­gique à ses concurrents.