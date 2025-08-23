Les caméras sur les courts d’entraînement se sont généralisées depuis plusieurs années. Un moyen d’apporter de l’immersion pour les fans, en capacité d’être plus proche de leurs joueurs favoris, mais aussi aux tournois de promouvoir leur produit. L’US Open n’échappe pas à la règle et l’initiative n’est pas du goût de Carlos Alcaraz.
Ce vendredi à l’entraînement, le numéro deux mondial a fait part de son mécontentement auprès de son team, en pointant du doigt une des caméras présente. L’Espagnole semble indiquer à son staff de prendre des précautions pour éviter que des consignes sur son jeu fuitent.
Difficile de contredire le quintuple champion en Grand Chelem sur ce point‐là. Ces vidéos d’entraînement sur le court peuvent apporter un avantage stratégique à ses concurrents.
Publié le samedi 23 août 2025 à 17:20