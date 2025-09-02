Lors de son duel face à Rinderknech, Juan Carlos Ferrero a donné quelques conseils avisés à son Carlitos. Des conseils qui ont été efficaces et qui confirment que le courant passe très bien entre les deux hommes comme l’a expliqué le joueur.
« Dans le tiebreak, il m’a dit quelque chose qui m’a beaucoup aidé : ne pas me concentrer sur ses erreurs, mais sur mon tennis. La confiance et la communication que nous avons sont si bonnes qu’en deux ou trois secondes et avec un simple regard, nous savons déjà ce que nous voulons » a expliqué Alcaraz.
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 19:20