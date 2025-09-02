Lors de son duel face à Rinderknech, Juan Carlos Ferrero a donné quelques conseils avisés à son Carlitos. Des conseils qui ont été effi­caces et qui confirment que le courant passe très bien entre les deux hommes comme l’a expliqué le joueur.

« Dans le tiebreak, il m’a dit quelque chose qui m’a beau­coup aidé : ne pas me concen­trer sur ses erreurs, mais sur mon tennis. La confiance et la commu­ni­ca­tion que nous avons sont si bonnes qu’en deux ou trois secondes et avec un simple regard, nous savons déjà ce que nous voulons » a expliqué Alcaraz.