« C’est un privilège pour le tournoi que le président d’un pays, quel qu’il soit, soutienne le tournoi et le tennis », avait déclaré Carlos Alcaraz à propos de la présence de Donald Trump pour la finale de l’US Open où il était opposé à Jannik Sinner.
Conscient d’être désormais une personnalité importante et particulièrement épiée, l’Espagnol a reconnu qu’il pesait désormais le moindre mot, surtout quand les questions concernent la politique ou des sujets d’actualité.
« Je suis conscient que mes propos peuvent être largement amplifiés. Si vous dites quelque chose qui n’est pas mal vu, mais que vous ne le dites pas avec les mots appropriés, cela peut vous causer des problèmes. J’essaie simplement de faire très attention à ce que je dis et à la manière dont je le dis, car souvent, quand on est énervé parce qu’on a perdu ou parce qu’on a passé une mauvaise journée, il est parfois difficile de mesurer ses mots. J’essaie de toujours m’exprimer avec respect et fair‐play. »
Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 19:30