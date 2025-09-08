AccueilUS OpenAlcaraz prévient Sinner et le reste du circuit après son sacre :...
US Open

Alcaraz prévient Sinner et le reste du circuit après son sacre : « Je pense que le meilleur Carlos n’est pas encore apparu »

S’il affiche déjà un niveau de jeu excep­tionnel, et qu’il compte 6 titres du Grand Chelem à seule­ment 22 ans, Carlos Alcaraz a estimé après sa victoire contre Jannik Sinner en finale de l’US Open pouvoir devenir encore meilleur. 

« La meilleure version jusqu’à présent, oui. C’est très à la mode actuel­le­ment de parler de ‘prime’. Je n’ai pas l’im­pres­sion d’être encore à mon apogée. Je suis dans ma meilleure version jusqu’à présent, mais j’ai encore une marge de progres­sion, je n’ai pas atteint 100 %. À 22 ans, il est diffi­cile de dire que l’on a déjà montré sa meilleure version. Au fil des années, je me sentirai mieux, je conti­nuerai à m’amé­liorer. J’ai des choses à améliorer et je pense que le meilleur Carlos n’est pas encore apparu », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par l’ATP.

La planète tennis est prévenue. 

Publié le lundi 8 septembre 2025 à 09:02

