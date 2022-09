Adopté depuis le début du mois de juillet par l’ATP ainsi que sur cette édition 2022 de l’US Open, le coaching depuis les tribunes, à la fois critiqué et encensé, a en tout cas bien aidé Carlos Alcaraz lors de son duel épique face à Marin Cilic, cette nuit en huitièmes de finale à New‐York.

C’est le jeune espa­gnol lui‐même qui l’a reconnu en confé­rence de presse. Une honnê­teté qui mérite d’être souli­gnée. « Lorsque Marin a augmenté son pour­cen­tage de premier service, ils (les membres de son équipe situés dans sa box, ndlr) m’ont recom­mandé de reculer, et la vérité est que cela a fonc­tionné. J’ai vu que ma balle haute et lourde lui rendait la vie diffi­cile et qu’il ne trou­vait pas de réponse, et cela m’a donné beau­coup d’op­por­tu­nités pour le reste. »