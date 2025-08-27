« C’est horrible. C’est vraiment horrible. C’est mon pote mais quand même », a lâché Frances Tiafoe à propos de la nouvelle coupe de cheveux de Carlos Alcaraz, apparu avant le premier tour de l’US Open avec un crâne totalement rasé.
Jannik Sinner a lui été plus aimable avec son rival en déclarant que « tout lui allait bien ».
Alcaraz a alors réagi aux propos du numéro 1 mondial en identifiant Tiafoe sur Instagram.
« J’espère que Tiafoe voit ça », a écrit l’Espagnol.
La bonne ambiance règne sur le circuit.
Publié le mercredi 27 août 2025 à 12:51