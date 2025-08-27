AccueilUS OpenAlcaraz répond à Sinner : "J'espère que Tiafoe voit ça"
« C’est horrible. C’est vrai­ment horrible. C’est mon pote mais quand même », a lâché Frances Tiafoe à propos de la nouvelle coupe de cheveux de Carlos Alcaraz, apparu avant le premier tour de l’US Open avec un crâne tota­le­ment rasé. 

Jannik Sinner a lui été plus aimable avec son rival en décla­rant que « tout lui allait bien ».

Alcaraz a alors réagi aux propos du numéro 1 mondial en iden­ti­fiant Tiafoe sur Instagram. 

« J’espère que Tiafoe voit ça », a écrit l’Espagnol. 

La bonne ambiance règne sur le circuit. 

Publié le mercredi 27 août 2025 à 12:51

