Si autre­fois on n’évo­quait le golf dans le tennis presque unique­ment pour parler de Rafael Nadal, de nombreux joueurs se sont mis à ce sport ces dernières années. À commencer par Andy Murray, depuis sa retraite, et Carlos Alcaraz.

D’ailleurs les deux hommes se sont affrontés il y a quelques semaines avec une victoire du Britannique. Particulièrement taquin, ce dernier a provoqué l’Espagnol après que ce dernier ait déclaré, après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales de l’US Open, qu’il allait jouer avec le cham­pion de la disci­pline, Sergio Garcia.

« Je lui ai donné environ 12 coups d’avance et je l’ai fumé, donc j’ima­gine que Sergio devrait lui en donner 25 », a écrit Sir Andy sur Twitter avant de voir Carlitos lui répondre.

You only beat me because your partner was good ! 😭 You brave enough to play me at singles ? 👀 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 3, 2025

« Tu m’as battu unique­ment parce que ton parte­naire était bon ! As‐tu assez de courage pour m’af­fronter en simple ? » Rendez‐vous sur le green.