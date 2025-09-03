AccueilInsoliteAlcaraz répond franchement à la provocation de Murray : "As-tu assez de...
Alcaraz répond fran­che­ment à la provo­ca­tion de Murray : « As‐tu assez de courage pour m’af­fronter en simple ? »

Si autre­fois on n’évo­quait le golf dans le tennis presque unique­ment pour parler de Rafael Nadal, de nombreux joueurs se sont mis à ce sport ces dernières années. À commencer par Andy Murray, depuis sa retraite, et Carlos Alcaraz. 

D’ailleurs les deux hommes se sont affrontés il y a quelques semaines avec une victoire du Britannique. Particulièrement taquin, ce dernier a provoqué l’Espagnol après que ce dernier ait déclaré, après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales de l’US Open, qu’il allait jouer avec le cham­pion de la disci­pline, Sergio Garcia. 

« Je lui ai donné environ 12 coups d’avance et je l’ai fumé, donc j’ima­gine que Sergio devrait lui en donner 25 », a écrit Sir Andy sur Twitter avant de voir Carlitos lui répondre. 

« Tu m’as battu unique­ment parce que ton parte­naire était bon ! As‐tu assez de courage pour m’af­fronter en simple ? » Rendez‐vous sur le green. 

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 20:05

