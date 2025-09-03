Si autrefois on n’évoquait le golf dans le tennis presque uniquement pour parler de Rafael Nadal, de nombreux joueurs se sont mis à ce sport ces dernières années. À commencer par Andy Murray, depuis sa retraite, et Carlos Alcaraz.
D’ailleurs les deux hommes se sont affrontés il y a quelques semaines avec une victoire du Britannique. Particulièrement taquin, ce dernier a provoqué l’Espagnol après que ce dernier ait déclaré, après sa qualification en demi‐finales de l’US Open, qu’il allait jouer avec le champion de la discipline, Sergio Garcia.
« Je lui ai donné environ 12 coups d’avance et je l’ai fumé, donc j’imagine que Sergio devrait lui en donner 25 », a écrit Sir Andy sur Twitter avant de voir Carlitos lui répondre.
You only beat me because your partner was good ! 😭 You brave enough to play me at singles ? 👀— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 3, 2025
« Tu m’as battu uniquement parce que ton partenaire était bon ! As‐tu assez de courage pour m’affronter en simple ? » Rendez‐vous sur le green.
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 20:05