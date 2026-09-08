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Alcaraz réta­blit la vérité avant son duel contre Shelton : « Je n’ai pas dit ça »

Par
Baptiste Mulatier
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« Si je me sens capable de gagner l’US Open ? J’ai toujours les mêmes attentes, le même état d’esprit, en sachant que chaque fois que je foule le court, c’est un cadeau et un moment à savourer, et je garde l’idée que je ne sais pas jusqu’où j’irai », a affirmé Carlos Alcaraz avant d’af­fronter Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open. 

Pourtant, plusieurs médias de premier plan ont relayé une fausse décla­ra­tion attri­buée à l’Espagnol, selon laquelle il aurait affirmé : « Je me sens capable de gagner le tournoi. »

Le tenant du titre, de retour à New York de sa bles­sure au poignet droit, a tenu à mettre les choses au clair sur Instagram : « Je n’ai pas dit ça. »

S’il affiche un niveau de jeu impres­sion­nant après quatre mois et demi d’ab­sence, Carlos Alcaraz reste donc très prudent. 

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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