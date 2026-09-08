« Si je me sens capable de gagner l’US Open ? J’ai toujours les mêmes attentes, le même état d’esprit, en sachant que chaque fois que je foule le court, c’est un cadeau et un moment à savourer, et je garde l’idée que je ne sais pas jusqu’où j’irai », a affirmé Carlos Alcaraz avant d’af­fronter Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open.

Pourtant, plusieurs médias de premier plan ont relayé une fausse décla­ra­tion attri­buée à l’Espagnol, selon laquelle il aurait affirmé : « Je me sens capable de gagner le tournoi. »

Le tenant du titre, de retour à New York de sa bles­sure au poignet droit, a tenu à mettre les choses au clair sur Instagram : « Je n’ai pas dit ça. »

“I didn’t say that”.



Carlos Alcaraz on a quote attri­buted to him by Tennis TV. pic.twitter.com/DnXaXdlWpk — José Morgado (@josemorgado) September 7, 2026

S’il affiche un niveau de jeu impres­sion­nant après quatre mois et demi d’ab­sence, Carlos Alcaraz reste donc très prudent.