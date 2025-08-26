On crai­gnait un match diffi­cile pour Carlos Alcaraz face à Reilly Opelka mais au final l’Espagnol n’a pas vrai­ment tremblé.

Rapide et véloce, Carlitos est visi­ble­ment très en forme.

Et comme l’a précise Arnaud Clément, consul­tant d’Eurosport, Carlos a livré une copie très sérieuse. Allégé par sa nouvelle coupe de cheveux, il s’im­pose donc en 3 manches (6−4, 7–5, 6–4) sans avoir concédé son service en sauvant notam­ment trois balles de break.

Carlos a aussi fait le spec­tacle notam­ment en réali­sant un passing stra­to­sphé­rique en fin de match, passing qui lui a aussi permis de faire un break décisif.

Le passing monu­mental de Carlos Alcaraz en glis­sade avec un énorme coup de poignet ! 🔥



L’usine à hot shots.#USOpen pic.twitter.com/5OKhDyj2z0 — Tennis Legend (@TennisLegende) August 26, 2025

Au prochain tour, Alcaraz affron­tera l’Italien Belluci (65ème) qui possède une belle patte gauche.