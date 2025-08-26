On craignait un match difficile pour Carlos Alcaraz face à Reilly Opelka mais au final l’Espagnol n’a pas vraiment tremblé.
Rapide et véloce, Carlitos est visiblement très en forme.
Et comme l’a précise Arnaud Clément, consultant d’Eurosport, Carlos a livré une copie très sérieuse. Allégé par sa nouvelle coupe de cheveux, il s’impose donc en 3 manches (6−4, 7–5, 6–4) sans avoir concédé son service en sauvant notamment trois balles de break.
Carlos a aussi fait le spectacle notamment en réalisant un passing stratosphérique en fin de match, passing qui lui a aussi permis de faire un break décisif.
Le passing monumental de Carlos Alcaraz en glissade avec un énorme coup de poignet ! 🔥— Tennis Legend (@TennisLegende) August 26, 2025
L’usine à hot shots.#USOpen pic.twitter.com/5OKhDyj2z0
Au prochain tour, Alcaraz affrontera l’Italien Belluci (65ème) qui possède une belle patte gauche.
Publié le mardi 26 août 2025 à 06:07