Grâce à sa victoire contre Jannik Sinner au bout d’un match match d’an­tho­logie, de plus de cinq heures de jeu, Carlos Alcaraz devient à 19 ans et 4 mois le plus jeune joueur à se quali­fier pour une demi‐finale de Grand Chelem depuis Rafael Nadal à Roland‐Garros en 2005 ! Le Majorquin venait alors d’avoir 19 ans.

Carlito est le 13e plus jeune joueur à atteindre le dernier carré d’un Grand Chelem. Et son tournoi peut lui réserver encore de belles surprises : il deviendra numéro 1 mondial en cas de sacre ou s’il joue la finale tandis que Casper Ruud se fait sortir en demie par Karen Khachanov.

