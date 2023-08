S’il a déjà un palmarès impres­sion­nant à 20 ans, Carlos Alcaraz continue d’ap­prendre. En larmes après sa défaite contre Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Cincinnati dimanche dernier, l’Espagnol a déjà tiré les ensei­gne­ments de cet échec.

« Il est évident que Djokovic est l’un des plus grands joueurs de tous les temps dans notre sport. Cela ne fait aucun doute. Tout ce qu’il fait dans le jeu est incroyable. Son mental est proba­ble­ment son plus grand point fort. Je dirais qu’il n’aban­donne jamais. Dans les moments diffi­ciles, il montre qu’il est abattu et qu’il va perdre, mais il se donne toujours la possi­bi­lité de conti­nuer à jouer et de gagner. C’est proba­ble­ment la chose la plus impor­tante qu’il a, et j’es­saie de l’ap­pli­quer à mon propre jeu. Lors de la finale que nous avons jouée, il s’est passé exac­te­ment ce que je viens d’ex­pli­quer. C’est quelque chose que j’ap­prends et que j’es­saie d’ap­pli­quer dans mon propre jeu. »