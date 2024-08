En confé­rence de presse avant son premier tour à l’US Open contre Li Tu (186e), Carlos Alcaraz a de nouveau été inter­rogé sur son gros craquage contre Gaël Monfils à Cincinnati, où il a fracassé sa raquette avant de s’incliner.

« Je ne viens pas ici pour enlever l’épine de Cincinnati avec une faim diffé­rente, non. L’US Open, c’est très spécial et je viens pour le gagner et faire les choses bien. Ce qui s’est passé avant, ça ne change rien. Je me suis énervé mais je ne veux plus trop y penser. Je veux juste m’en­traîner à fond, être à mon meilleur. Quant au bruit que ç’a fait, je ne suis pas surpris. C’est quelque chose de nouveau pour tous, et même pour moi, de réagir comme ça. Mais c’est normal ! Ce que j’ai fait, c’est juste ne plus contrôler. Parfois, ça arrive, tu ne contrôles pas toujours tes émotions dans la vie, même si on aime­rait l’in­verse. Quand j’ai vu les vidéos, j’ai pensé bien sûr que ce n’est pas normal, pas ce qu’il faut faire. Mais c’est une réac­tion humaine », a déclaré l’Espagnol dans des propos rapportés par L’Equipe.