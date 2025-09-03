Avant le début du tournoi, Carlos Alcaraz savait qu’il pouvait ravir la place de numéro 1 mondial.

Plus il avance dans cette édition de l’US Open, plus la possi­bi­lité de revenir sur ce « trône » devient une vraie opportunité.

Interrogé sur le court après sa victoire en quart de finale, Carlos a expliqué comment il arri­vait à gérer cette situation.

« C’est vrai­ment diffi­cile de ne pas y penser. Chaque fois que je mets les pieds sur le court, j’essaie de ne pas y penser. Si je pense trop à la place de n°1, je vais me mettre la pres­sion. Je veux juste aller sur le court et faire ce que je sais faire. Suivre mes objec­tifs pour le match. Essayer de profiter au maximum. La place de n°1 est là, mais j’essaie de ne pas trop y penser »