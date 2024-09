Absent à Montréal, battu d’en­trée par Gaël Monfils à Cincinnati et sorti par Botic Van De Zandschulp dès le deuxième tour de l’US Open, Carlos Alcaraz a raté sa tournée américaine.

En confé­rence de presse avant de parti­ciper avec l’Espagne à la phase de groupes de la Coupe Davis, le numéro 3 mondial est revenu sur cet échec.

« C’est une tournée que j’es­pé­rais meilleure, mais je n’ai pas réussi à jouer des matches et je n’ai pas réussi à jouer au niveau que j’au­rais voulu. C’est très diffi­cile d’être à 100% tous les jours, c’est le tennis et tout peut arriver, il faut être prêt à accepter les choses comme elles viennent. Au fil des jours et des semaines, en discu­tant avec l’équipe, nous sommes arrivés à la conclu­sion que ce qui me manquait, c’était la prépa­ra­tion. J’ai vécu un été très intense avec Roland Garros, Wimbledon et les Jeux olym­piques, avec peu de jours de repos et de décon­nexion. Peu de jours pour me préparer et m’en­traîner pour la tournée, je n’ai pas pu m’en­traîner autant que je l’au­rais voulu pour arriver à New York dans les meilleures condi­tions possibles. C’est une expé­rience dont je tirerai les leçons à l’avenir », a déclaré Alcaraz dans des propos rapportés par Punto de Break.