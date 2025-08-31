Dans des propos relayés par Punto de Break, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur les qualités de son adversaire en huitièmes de finale de l’US Open, Arthur Rinderknech, qu’il a battu trois fois en autant de confrontations.
« Rinderknech est un joueur très difficile à affronter. Il est très agressif, possède un excellent service et tente constamment de monter au filet. Ce sera très difficile, mais comme je l’ai dit, je dois me concentrer sur moi‐même et essayer de montrer un bon niveau de jeu. Je dois bien sentir la balle et être frais physiquement et mentalement. Je vais essayer d’atteindre mon objectif, et je suis sûr que ce sera un match intéressant. »
Publié le dimanche 31 août 2025 à 09:23