AccueilUS OpenAlcaraz sur son adversaire français en huitièmes de finale : "C'est un...
US Open

Alcaraz sur son adver­saire fran­çais en huitièmes de finale : « C’est un joueur très diffi­cile à affronter. Il est très agressif, possède un excellent service et tente constam­ment de monter au filet »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

730

Dans des propos relayés par Punto de Break, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur les qualités de son adver­saire en huitièmes de finale de l’US Open, Arthur Rinderknech, qu’il a battu trois fois en autant de confrontations. 

« Rinderknech est un joueur très diffi­cile à affronter. Il est très agressif, possède un excellent service et tente constam­ment de monter au filet. Ce sera très diffi­cile, mais comme je l’ai dit, je dois me concen­trer sur moi‐même et essayer de montrer un bon niveau de jeu. Je dois bien sentir la balle et être frais physi­que­ment et menta­le­ment. Je vais essayer d’at­teindre mon objectif, et je suis sûr que ce sera un match intéressant. »

Publié le dimanche 31 août 2025 à 09:23

Article précédent
Bublik retrouve Sinner et fait direc­te­ment passer un message : « J’espère que je ne jouerai pas à 11 heures du matin »
Article suivant
Medvedev et Cervara, la fin d’une longue colla­bo­ra­tion : « Comme un clin d’œil symbo­lique de la vie, c’est après ce tournoi de l’US Open que nous mettons un terme à notre association »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.