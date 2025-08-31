Dans des propos relayés par Punto de Break, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur les qualités de son adver­saire en huitièmes de finale de l’US Open, Arthur Rinderknech, qu’il a battu trois fois en autant de confrontations.

« Rinderknech est un joueur très diffi­cile à affronter. Il est très agressif, possède un excellent service et tente constam­ment de monter au filet. Ce sera très diffi­cile, mais comme je l’ai dit, je dois me concen­trer sur moi‐même et essayer de montrer un bon niveau de jeu. Je dois bien sentir la balle et être frais physi­que­ment et menta­le­ment. Je vais essayer d’at­teindre mon objectif, et je suis sûr que ce sera un match intéressant. »