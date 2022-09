Les super­la­tifs manquent pour résumer en quelques mots un duel de cette inten­sité. Tout a été réuni pour marquer l’his­toire du tennis, des rebon­dis­se­ments, et surtout un niveau de jeu de fou dans un stade qui avait décidé de ne pas aller au lit.

C’est Alcaraz qui a pris le meilleur départ avant de rater l’im­man­quable sur une de ses 5 balles de set dans la deuxième manche. Le match aurait sûre­ment pris alors une autre direction.

Sinner renver­sait donc le cours de la discus­sion en prenant les rênes (4−6, 7–6, 7–6) même si dans la 3ème manche son adver­saire avait servi pour boucler le set.

Avec deux sets en poche, l’Italien pouvait un peu bomber le torse et enfoncer le clou en brea­kant très vite. Mieux, à 5 à 4 il obte­nait même une balle de match. C’était le délire total surtout quand quelques minutes plus tard, Alcaraz empo­chait le set alors qu’il aurait dû « mourir ».

Sinner, toujours aussi calme, encais­sait le choc et se remet­tait en marche brea­kant rapi­de­ment. Mais il était dit que tout devait se finir dans la sueur et l’incertitude.

Carlos recol­lait une nouvelle fois et l’on allait avoir une fin de match irrespirable.

Après plus de 5H15 de match, les deux gladia­teurs ne lâchaient rien, et les points les plus fous s’enchainaient.

Et Alcaraz démon­trait au final (6−3, 7–6, 7–6, 5–7, 6–3) qu’il mérite ample­ment d’être dans la course pour être le futur numéro 1 mondial.

Une place que Jannik devrait lui aussi convoiter dans sa carrière dans peu de temps. Merci pour tout, et à la prochaine messieurs.